Oppo: камера нового Find X8 Ultra окажется лучше, чем у iPhone 16 Pro Max

Компания Oppo объявила, что выпустит свой новый флагманский смартфон Find X8 Ultra 10 апреля. Главный менеджер серии Find, Чжоу Ибао, продемонстрировал впечатляющий ночной снимок, сделанный на этот телефон, и сравнил его с iPhone 16 Pro Max в условиях низкой освещенности.

Чжоу отметил, что на фотографии, сделанной iPhone 16 Pro Max, цвета были искажены: красная неоновая вывеска выглядела оранжевой, а лицо объекта съемки приобрело ненатуральный голубой оттенок.

В отличие от этого, Find X8 Ultra смог сохранить естественные оттенки кожи и атмосферу сцены благодаря своей продвинутой системе камер.

Смартфон будет оснащён четырьмя задними камерами, включая 50-мегапиксельный основной сенсор Sony, телеобъективы и сверхширокий сенсор. Также в устройстве будет новая «цветная линза Danxia», которая улучшает тон кожи в сложных условиях освещения.

Find X8 Ultra получит 6,82-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц.

Он будет работать на чипсете Snapdragon 8 Elite и иметь аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки.

Вместо традиционного ползунка оповещений, возможно, появится новая кнопка Magic Cube Key для быстрого доступа к различным функциям.

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