OPPO K3 получит доступ к стабильному обновлению ColorOS 11 в Индии

OPPO K3 получил доступ к бета-версии ColorOS 11 на базе Android 11 в Индии в конце июля. Через месяц смартфон начал получать стабильное обновление ColorOS 11 в регионе. Развертывание происходит в соответствии с графиком, опубликованным OPPO ранее в этом месяце.

Несколько недель назад OPPO обнародовала график обновления ColorOS 11 Stable на август 2021 года. Согласно плану, только OPPO K3 должен получить стабильное обновление в Индии. Следовательно, обновление сейчас загружается на это устройство.

Android 11 прибывает для OPPO K3 с версией прошивки CPH1955_11_F.11. Как и любое другое обновление системы OTA, оно выпускается партиями.

Источник — Astera.