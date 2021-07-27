Ранее в этом году Xiaomi представила свой первый чип ISP собственной разработки под названием Surge C1. Этот силикон используется в первом складном смартфоне компании — Mi MIX Fold. Спустя несколько месяцев появились новости о том, что OPPO и vivo также работают над собственными микросхемами интернет-провайдеров. Теперь больше информации об этих разработках появилось в сети.

Согласно отчету Tencent «Deep Web», китайские производители мобильных телефонов OPPO и vivo действительно работают над своими микросхемами ISP собственной разработки.

В отчете говорится, что OPPO привлекла к этому проекту тысячи человек. Говорят, что микросхема собственного ISP появится в потребительских товарах уже в начале следующего года с запуском серии OPPO Find X4.

С другой стороны, два года назад vivo, как сообщается, создала секретную команду под кодовым названием «Wyatt Shadow» для своих чипов собственной разработки. Говорят, что в этой команде около 500-600 человек. Их первым продуктом станет чип ISP, который, как ожидается, дебютирует в серии vivo X70, выпуск которой запланирован на вторую половину 2021 года.

Микросхемы ISP — это только начало. Согласно отчету, OPPO и vivo также работают над собственными SOC (System-on-chip), чтобы заменить силиконы Qualcomm и MediaTek в будущем.

С тех пор, как США запретили HUAWEI, китайские технологические гиганты вкладывают больше средств в отечественные технологии, чтобы противостоять наихудшему сценарию. Этот шаг не только защитит будущее этих компаний, но и приведет к усилению конкуренции, что в дальнейшем приведет к лучшим инновациям.

Источник — Astera.