Главная » Новости

Oppo и OnePlus в ОС ColorOS New Year Edition добавили искусственный интеллект

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Искусственный интеллект продолжает набирать популярность. Сегодня можно увидеть влияние технологий ИИ во многих продуктах и услугах, включая смартфоны.

После того, как Samsung представила Galaxy AI с серией S24, теперь Oppo и OnePlus выпустили обновление своей операционной системы ColorOS New Year Edition, основанное на искусственном интеллекте. Обновление включает более 100 новых функций ИИ, разработанных для повышения продуктивности, креативности и пользовательского опыта.

Обновление ColorOS AI New Year Edition в первую очередь охватывает следующие модели:

Серия Find X7
Серия Reno10
Серия Find X6
Серия Find N3
OnePlus 12
OnePlus 11
OnePlus Ace
Reno11
Reno11 Pro
OnePlus Ace 2
Ace 2 Pro

Источник: gizmochina

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.