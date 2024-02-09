Oppo и OnePlus в ОС ColorOS New Year Edition добавили искусственный интеллект

Искусственный интеллект продолжает набирать популярность. Сегодня можно увидеть влияние технологий ИИ во многих продуктах и услугах, включая смартфоны.

После того, как Samsung представила Galaxy AI с серией S24, теперь Oppo и OnePlus выпустили обновление своей операционной системы ColorOS New Year Edition, основанное на искусственном интеллекте. Обновление включает более 100 новых функций ИИ, разработанных для повышения продуктивности, креативности и пользовательского опыта.

Обновление ColorOS AI New Year Edition в первую очередь охватывает следующие модели:

Серия Find X7

Серия Reno10

Серия Find X6

Серия Find N3

OnePlus 12

OnePlus 11

OnePlus Ace

Reno11

Reno11 Pro

OnePlus Ace 2

Ace 2 Pro

Источник: gizmochina