Oppo и OnePlus в ОС ColorOS New Year Edition добавили искусственный интеллект

Искусственный интеллект продолжает набирать популярность. Сегодня можно увидеть влияние технологий ИИ во многих продуктах и услугах, включая смартфоны.
После того, как Samsung представила Galaxy AI с серией S24, теперь Oppo и OnePlus выпустили обновление своей операционной системы ColorOS New Year Edition, основанное на искусственном интеллекте. Обновление включает более 100 новых функций ИИ, разработанных для повышения продуктивности, креативности и пользовательского опыта.
Обновление ColorOS AI New Year Edition в первую очередь охватывает следующие модели:
Серия Find X7
Серия Reno10
Серия Find X6
Серия Find N3
OnePlus 12
OnePlus 11
OnePlus Ace
Reno11
Reno11 Pro
OnePlus Ace 2
Ace 2 Pro
Источник: gizmochina