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Oppo и OnePlus могут получить новую кнопку, как у iPhone

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Инсайдер Digital Chat Station сообщил, что будущие флагманы Oppo и OnePlus могут оснастить кнопкой действий, похожей на ту, что используется в iPhone.

Это означает отказ от традиционного ползунка оповещений, который был характерен для устройств OnePlus.

Новая кнопка, вероятно, будет называться «волшебная кнопка-кубик» и предложит пользователям различные функции, такие как отключение звука, запуск приложений и создание скриншотов.

Хотя это изменение может огорчить поклонников OnePlus, новая кнопка обещает быть более универсальной. Неясно, будет ли Oppo Find X8 Ultra первым смартфоном с этой кнопкой.

Также сообщается, что OnePlus mini или 13T могут стать одними из первых устройств с «волшебной кнопкой».

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