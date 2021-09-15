Oppo и Kodak совместно выпустят смартфон 16 сентября

Позднее на этой неделе Oppo совместно с Kodak собирается выпустить специальную версию своего смартфона Find X3 Pro . Предполагается, что она под названием «Photographer Edition» положит начало партнерству между двумя брендами.

Как заметила GSMArena, Oppo сообщила, что официально анонсирует специальное издание Find X3 Pro Photographer Edition во время прямой трансляции, запланированной на 16 сентября в Китае. Компания объявила о своих планах на Weibo . Find X3 Pro Photographer Edition вряд ли внесет какие-либо существенные изменения в производительность оригинального Find X3 Pro, который был запущен в марте, но предложит новый внешний вид и несколько других изменений в упаковке.

Это означает, что вернется тот же массив из четырех камер, который включает две 10-битные 50-мегапиксельные камеры и изогнутый дисплей QHD + с миллиардом цветов, на этот раз с серебристо-черной отделкой, напоминающей Kodak 35.

Kodak 35 была представлена ​​в 1938 году и была первой 35-мм камерой, произведенной в США, и первой камерой компании Eastman Kodak.

Согласно некоторым официальным рекламным изображениям, Find X3 Pro Photographer Edition будет поставляться с защитным чехлом, имитирующим цвет и дизайн самого смартфона, и будет поставляться в новой коллекционной коробке.

Даже если Oppo не изменит производительность Find X3 Pro в этой новой версии, это не обязательно будет плохо. В обзоре телефона PetaPixel Энди Боксалл назвал его отличным и стабильным опытом работы с камерой, который в основном гарантирует хороший результат независимо от того, какая из четырех камер используется.

«Find X3 Pro — это очень желанный, компактный и мощный смартфон с высококлассной камерой, которая включает в себя функции и технологии, недоступные на других телефонах», — написал он.

Неясно, планируют ли Oppo и Kodak сделать что-то еще в рамках партнерства, помимо кобрендинга смартфонов, или оно выйдет за рамки или будет просто разовым. В то время как Zeiss и Hasselblad объединились с Vivo и OnePlus для многолетней совместной разработки технологий камеры, Oppo как бренд не привязался к известному бренду камер или объективов со своими системами обработки изображений для смартфонов (хотя он и OnePlus недавно были объединены.

Тем не менее Kodak не имеет большого влияния, когда дело доходит до цифрового пространства, поскольку компания исторически сосредоточивалась исключительно на пленке и бумаге после известного решения отказаться от разработки цифровых камер еще в 1975 году, несмотря на то, что первая цифровая камера фактически была сделана за ее стенами. В то время как Kodak в последние годы производит устройства с цифровыми камерами, имя Kodak не обладает таким влиянием или опытом, как такие бренды, как Leica, Hasselblad, Zeiss и другие, которые сотрудничают с брендами смартфонов.

Тесные связи Kodak с китайской компанией по производству смартфонов могут объяснить, почему компания быстро удалила фотографию из своего официального аккаунта в Instagram Синьцзян-Уйгурского автономного района, где фотограф упомянул о массовых задержаниях уйгуров. Kodak извинился за публикацию изображения, заявив, что его Instagram «не предназначен для использования в качестве платформы для политических комментариев».