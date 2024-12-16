Oppo готовит складной смартфон Find N5

Руководитель отдела продуктов Oppo серии Find, Чжоу Ибао, обратился к пользователям на Weibo с просьбой поделиться мнениями о предстоящем складном смартфоне Oppo.

Он интересуется, какие обновления пользователи хотели бы видеть в следующем поколении устройства, включая легкость, производительность, время автономной работы, визуализацию, беспроводную зарядку и функции искусственного интеллекта.

Недавний опрос показал, что Oppo, вероятно, выбрала название Find N5 для своего нового складного телефона. Ожидается, что результаты опроса помогут определить приоритеты компании для улучшений, соответствующих ожиданиям пользователей.

Согласно информации инсайдеров, Oppo Find N5 будет оснащён чипом Snapdragon 8 Elite, тройной камерой на 50 Мп с перископическим телеобъективом, беспроводной зарядкой и ColorOS 15.

В сравнении с предыдущей моделью Find N3, N5 будет легче, тоньше и обеспечит более длительное время работы без подзарядки. Также ожидается, что он будет иметь противоударную конструкцию и защиту по стандарту IPX8.

Некоторые утечки указывают на то, что Find N5 может быть оснащён аккумулятором ёмкостью от 5700 до 6000 мАч. Ожидается, что смартфон появится в продаже в первом квартале 2025 года и станет первым складным телефоном с чипом Snapdragon 8 Elite.

Кроме того, Oppo разрабатывает модели Find X8 Ultra и Find X8 Mini, которые, вероятно, будут представлены в январе 2025 года в Китае. Есть слухи, что Find N5 может быть переименован в OnePlus Open 2 на некоторых мировых рынках.