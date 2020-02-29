OPPO готовит новый смартфон с поддержкой 5G и четверной камерой

Упоминание о новом смартфоне появилось на сайте Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Новинка имеет обозначение CPH2009, тогда как его название пока неизвестно, но зато раскрыты некоторые характеристики.

Аппарат будет иметь 6,5-дюймвый экран Full HD+, выполненный по технологии AMOLED.

Фронтальная камера получит разрешение 32 Мп, а на задней панели расположится камера с датчиками на 48, 13, 8 и 2 Мп.

В качестве процессора будет использоваться Snapdragon 765G, а еще известно о Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1.

Кроме этого, в смартфоне будет установлена операционная система ColorOS. По предварительным данным, анонс новинки состоится в ближайшие пару месяцев.