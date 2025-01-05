Oppo готовит к выпуску флагман Find X8 Mini с Dimensity 9400

Oppo планирует расширить свою линейку флагманских смартфонов Find X8, добавив модель под названием Find X8 Mini.

Эта компактная версия, как ожидается, сохранит многие функции существующих моделей, но будет предложена в меньшем размере.

Согласно утечкам, Find X8 Mini будет оснащён 6,31-дюймовой OLED-панелью с разрешением 1,5K, а также основной камерой с сенсором Sony IMX9. Устройство, вероятно, сохранит 50-мегапиксельную камеру с перископическим зумом.

Смартфон будет работать на чипсете Dimensity 9400 и поддерживать беспроводную зарядку. Корпус устройства будет выполнен из металла и стекла, что придаст ему премиальный вид.

Также ожидается, что Oppo выпустит модель Find X8 Ultra, но конкретные детали пока не раскрыты, поэтому стоит воспринимать эту информацию с осторожностью.