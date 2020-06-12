OPPO готовит быструю зарядку SuperVOOC мощностью 80 Вт

OPPO сейчас готовит новую быструю зарядку, которая позволит заряжать аккумулятор смартфона менее чем за полчаса.

Китайский производитель работает над зарядкой SuperVOOC 3.0, которая будет мощностью 80 Вт и в отличие от текущей версии SuperVOOC 2.0 она станет намного быстрее.

Сейчас SuperVOOC 2.0 батарею емкостью 4000 мАч может полностью зарядить за 30 минут, а SuperVOOC 3.0 такой же аккумулятор от 0 до 100% зарядить всего за 20 минут.

Ожидается, что SuperVOOC 3.0 компания OPPO представит в конце 2020 года, а смартфоны с поддержкой новых мощных зарядок выйдут в первом квартале 2020 года.