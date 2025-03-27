Oppo: Find X8s — самый маленький и тонкий смартфон с Dimensity 9400+

Oppo анонсировала свой новый смартфон Find X8s, который станет самым маленьким и тонким устройством с процессором MediaTek Dimensity 9400+.

По последним данным, экран Find X8s будет сопоставим с экранами таких популярных моделей, как iPhone 16 Pro и Xiaomi 15.

Find X8s Plus, вероятно, будет иметь тот же 6,59-дюймовый дисплей, что и стандартный X8, но с улучшенной микросхемой. Для Find X8s было разработано совершенно новое устройство, так как оно считается первым компактным вариантом в серии.

По слухам, диагональ экрана Find X8s составит 6,32 дюйма, что немного меньше, чем у Xiaomi 15 (6,36 дюйма) и Vivo X200 Pro Mini (6,31 дюйма). Также сообщается, что у X8s будут самые тонкие рамки в отрасли — всего 1,25 миллиметра.

Смартфон Find X8s должен дебютировать 10 апреля 2025 года и может быть переименован в OnePlus 13T после выпуска.

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