Oppo Find X8 Ultra, предположительно, будет тоньше, чем OnePlus 13

Oppo Find X8 Ultra — это ожидаемый флагманский Android-смартфон, который должен превзойти конкурентов, таких как Vivo X200 Ultra и Xiaomi 15 Ultra, благодаря новому плоскому дисплею. Этот телефон может стать одним из самых тонких в своём классе.

OnePlus 12 и Oppo Find X7 Ultra были выпущены в 2024 году. У X7 Ultra, по мнению многих, лучшие камеры и привлекательный внешний вид, который нравится любителям двухцветных задних панелей с веганской кожей. Однако он оказался толще OnePlus 12 — 9,5 мм против 9,2 мм.

Find X9 Ultra, по информации из источников, может быть тоньше, с толщиной около 7,99 мм. Это меньше, чем у OnePlus 13, толщина которого составляет 8,5 мм. X8 Ultra также будет иметь экран с технологией LIPO, позволяющей уменьшить рамки и сделать дисплей легче и тоньше.

Эта технология ожидается как прорыв в 2025 году, в то время как Xiaomi 15 Ultra и Vivo X200 Ultra её не используют.

Предполагается, что Find X8 Ultra будет оснащён той же камерой, что и у его складного аналога N5, но с возможными улучшенными объективами Hasselblad. Анонс устройства ожидается в апреле 2025 года.