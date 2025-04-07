Oppo Find X8 Ultra добавили в базу TENAA перед анонсом 10 апреля

Oppo анонсирует запуск модели Find X8 Ultra, которая состоится в Китае 10 апреля. Смартфон будет представлен в двух версиях: стандартной (PKJ110) и версии со спутниковой связью (PKU110).

Стандартная модель уже появилась на платформе сертификации TENAA, где можно ознакомиться с её характеристиками и дизайном.

Согласно данным TENAA, размеры Find X8 Ultra составляют 163,09 x 76,8 x 8,78 мм, а вес — 226 граммов. Устройство оснащено 6,82-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3168 x 1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

На фронтальной панели находится 32-мегапиксельная камера, а на задней стороне расположены четыре 50-мегапиксельных сенсора и 2-мегапиксельная вспомогательная камера. Смартфон также включает ультразвуковой датчик отпечатков пальцев под дисплеем и ИК-бластер.

Под капотом ожидается процессор с тактовой частотой 4,35 ГГц, вероятно, Snapdragon 8 Elite. Объем оперативной памяти будет составлять 12 или 16 ГБ, а встроенной памяти — от 256 ГБ до 1 ТБ.

Устройство будет работать на Android 15 с ColorOS и иметь аккумулятор на 6100 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 100 Вт и магнитной беспроводной зарядки 50 Вт.

Смартфон получит защиту по стандартам IP68/IP69 и новую кнопку на левом краю вместо ползунка оповещения. Модель со спутниковой связью будет доступна в единственной конфигурации 16 ГБ + 1 ТБ, в то время как стандартная версия предложит конфигурации 12 ГБ + 256 ГБ и 16 ГБ + 512 ГБ.