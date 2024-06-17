OPPO Find X7 Ultra стал новым лидером в рейтинге автономности DxOMark

Согласно результатам испытаний, OPPO Find X7 Ultra набрал 160 баллов и занял первое место в рейтинге автономности DxOMark, как в общем рейтинге, так и в своей категории.

OPPO Find X7 Ultra стал лидером рейтинга автономности DxOMark, согласно результатам исследования, проведенного специалистами. Они протестировали аккумулятор смартфона и оценили, насколько долго он может работать без подзарядки, а также скорость его зарядки. Устройство продемонстрировало впечатляющие показатели.

OPPO Find X7 Ultra оснащен аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, который поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Он оснащен 6,82-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1440×3168 пикселей (120 Гц) и процессором Snapdragon 8 Gen 3, которые являются основными потребителями энергии.

В ходе тестирования эксперты оценили возможности устройства и составили списки его преимуществ и недостатков в отношении автономности. Среди достоинств были выделены:

Отличная автономность в большинстве сценариев использования

Впечатляющее время работы после всего 5-минутной зарядки (10 часов 17 минут)

Быстрая зарядка аккумулятора — 100% зарядка за 32 минуты

Отличная автономность при просмотре видео, звонках и играх

В список недостатков были включены:

Ниже среднего уровня автономность при съемке фотографий и использовании социальных сетей

Очень высокий остаточный расход энергии беспроводной док-станции

Ниже среднего уровня энергоэффективность зарядки по сравнению с другими устройствами данного сегмента

Для полной зарядки аккумулятора смартфона через воздух требуется всего 2 часа 20 минут при использовании максимальной мощности 50 Вт. При активном использовании устройства в течение 7 часов в день среднее время его работы составляет 42 часа, а при умеренном использовании (4 часа в день) — до 67 часов.