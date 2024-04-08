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OPPO Find X7 Ultra получил обновление и поддержку связи 5.5G

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OPPO Find X7 Ultra получил обновление программного обеспечения, которое обеспечивает поддержку новой технологии мобильной связи 5.5G, также известной как 5G-Advanced.

Это более продвинутая версия сети 5G, обеспечивающая более высокую скорость загрузки, меньшую задержку и большую пропускную способность соединения.

Это важный шаг на пути к развитию 6G и обещает значительные улучшения в сетевых возможностях. Китайские операторы уже начали развертывание сетей 5.5G в крупных городах Китая.

OPPO Find X7 Ultra является одним из первых устройств, поддерживающих эту технологию, и ожидается, что другие производители телефонов также последуют их примеру.

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