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Oppo Find X6 Pro обошел лидера Honor Magic5 Pro в рейтинге смартфонов с лучшими в мире камерами

Автор На чтение 1 мин Просмотров 111 Опубликовано

В авторитетном рейтинге DxOMark теперь новый лидер среди смартфонов с лучшими камерами.

По результатам тестов самое большое количество баллов набрал Oppo Find X6 Pro. Этот аппарат получил 153 балла, таким образом он обошел Honor Magic5 Pro, у которого 53 балла.

Эксперты в Oppo Find X6 Pro отметили хорошую детализацию снимков даже при недостаточном освещении, быстрый и точный автофокус, высокую стабилизацию при видеосъемке и красивый эффект боке.

При этом в аппарате есть и минусы, среди них слабый контраст в портретном режиме при контровом свете и некачественные тона кожи в некоторых сценах.

Напомним, в Oppo Find X6 Pro основная камера состоит из трех 50 Мп датчиков изображения.

Oppo Oppo Find X6 Pro
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