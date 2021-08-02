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OPPO Find X3 и X3 Pro получат скидку в размере 500¥

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OPPO запустила серию OPPO Find X3 в марте. В линейку входят два устройства в Китае, а именно OPPO Find X3 и OPPO Find X3 Pro. Оба этих телефона имеют большие скидки в стране проживания бренда в течение ограниченного времени.

OPPO в настоящее время проводит свой ежегодный фестиваль O Fan в Китае. В рамках этого компания предлагает скидку в 500 иен (77 долларов США) на серию OPPO Find X3. Это предложение действительно со вчерашнего дня (1 августа) до полуночи сегодня (2 августа).

OPPO Find X3 и X3 Pro получат скидку в размере 500¥

К сожалению, OPPO не проводит аналогичную акцию за пределами Китая. В результате мы не видим столь значительных скидок на недавно выпущенные смартфоны OPPO на международных рынках.

Тем не менее, телефоны серии Find X этого года можно назвать незабываемыми. Потому что OPPO не только отказалась от оригинального языка дизайна линейки, но и отказалась от камеры с зумом. Но у нас нет точных цифр продаж, чтобы определить их популярность.

Источник — Astera.

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