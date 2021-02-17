OPPO Find X3 c процессором Snapdragon 870 появился в бенчмарке AnTuTu

Компания OPPO готовит к презентации свой новый смартфон, который уже появился в бенчмарке AnTuTu, благодаря которому и стали известны первые подробности.

Новый смартфон OPPO Find X3, как выяснилось, будет оснащен процессором Snapdragon 870, который является улучшенным вариантом прошлогоднего флагмана Snapdragon 865 Plus.

В бенчмарке новинка проходит под кодовым названием PEDM00. Также известно, что экран в аппарате будет FHD+, а вот его дизайн выполнят в стиле прошлогодней Pro-версии смартфона.

Оперативной памяти в устройстве будет 8 ГБ, а встроенной – 256 ГБ. Другие подробности пока не раскрываются.

Предположительно, OPPO Find X3 будет представлен в марте, наряду с такими моделями как Find X3 Pro, Find X3 Neo и Find X3 Lite.