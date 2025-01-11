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OPPO Find N5 может получить звание самой тонкой раскладушки в мире

Автор На чтение 1 мин Просмотров 152 Опубликовано

Компания Oppo анонсировала выход своего нового складного телефона Find N5, который должен дебютировать в феврале 2025 года. Этот смартфон обещает множество инноваций и значительные изменения в дизайне по сравнению с предшественником.

Согласно сообщениям, Find N5 будет иметь титановую конструкцию, что сделает его прочным и легким, а также позволит достичь толщины менее 9,2 мм в сложенном состоянии. Это превысит показатели текущих лидеров, таких как Honor Magic V3.

Find N5 станет первым складным телефоном с процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, обеспечивающим высокую производительность.

Ожидается, что его аккумулятор будет емкостью около 6000 мАч с поддержкой беспроводной зарядки и спутниковой связи. Также устройство получит защиту по стандарту IPX8 и улучшенную устойчивость к повреждениям.

В плане камеры телефон будет оснащен системой из трех камер, включая перископический телеобъектив, разработанный совместно с Hasselblad, что обеспечит отличные возможности для съемки. Внутренний экран будет поддерживать разрешение 2K.

С новыми функциями и портативностью Oppo Find N5 может стать серьезным конкурентом на рынке складных смартфонов. Его выход запланирован на февраль, в то время как конкурирующие модели, такие как Vivo X Fold 4 и Samsung Galaxy Fold 7, ожидаются во втором и третьем кварталах 2025 года.

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