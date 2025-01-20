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Oppo Find N5 будет почти в два раза тоньше iPhone 16 Pro

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

Компания Oppo анонсировала свой новый складной смартфон, который будет выпущен в феврале и уже признан самым тонким в мире.

Oppo Find N5 будет почти в два раза тоньше iPhone 16 Pro

На последних изображениях устройство сравнивается с iPhone 16 Pro, который почти в два раза толще. Oppo Find N5 имеет толщину, едва превышающую размер USB-C порта.

Новый флагман будет оснащен камерой Hasselblad и сохранит дизайн своего предшественника, но станет более компактным. Ожидается, что смартфон будет представлен в Китае, а возможно, и на международном рынке под маркой OnePlus Open 2 на Mobile World Congress в начале марта.

Oppo Find N5 будет почти в два раза тоньше iPhone 16 Pro

Смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 8 Elite и, несмотря на уменьшенные размеры, получит ёмкий аккумулятор и поддержку беспроводной зарядки.

Если Find N5 действительно окажется тоньше Honor Magic V3, его толщина составит менее 4,4 мм, что сделает его самым тонким устройством на рынке.

Oppo Find N5 будет почти в два раза тоньше iPhone 16 Pro

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