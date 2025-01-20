Oppo Find N5 будет почти в два раза тоньше iPhone 16 Pro

Компания Oppo анонсировала свой новый складной смартфон, который будет выпущен в феврале и уже признан самым тонким в мире.

На последних изображениях устройство сравнивается с iPhone 16 Pro, который почти в два раза толще. Oppo Find N5 имеет толщину, едва превышающую размер USB-C порта.

Новый флагман будет оснащен камерой Hasselblad и сохранит дизайн своего предшественника, но станет более компактным. Ожидается, что смартфон будет представлен в Китае, а возможно, и на международном рынке под маркой OnePlus Open 2 на Mobile World Congress в начале марта.

Смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 8 Elite и, несмотря на уменьшенные размеры, получит ёмкий аккумулятор и поддержку беспроводной зарядки.

Если Find N5 действительно окажется тоньше Honor Magic V3, его толщина составит менее 4,4 мм, что сделает его самым тонким устройством на рынке.