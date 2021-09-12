Oppo F19s получил сертификат Bluetooth и будет запущен в ближайшее время

Есть признаки того, что Oppo F19 может быть запущен в ближайшее время после сертификации устройства Bluetooth SIG. F19 присоединятся к линейке смартфонов серии F19 , первый из которых был представлен в марте 2021 года. В настоящее время линейка включает в себя F19 Pro и F19 Pro + 5G, которые были представлены в марте 2021 года, и F19, выпущенный в апреле 2021 года.

Сертификация Bluetooth SIG обычно предшествует запуску устройств, хотя она не является окончательной, и невозможно предсказать продолжительность времени до запуска устройства. Тем не менее, большинство продуктов получают быстрый обед после сертификации по Bluetooth. Есть лишь несколько деталей, которые могут быть получены от сертифицирующего органа Bluetooth. Номер модели Oppo F19s — CPH2223. Он будет иметь возможность подключения по Bluetooth 5.0.

Oppo F19s также был предметом некоторых аналитиков. Недавняя утечка показала, что F19 подготовлены к скорому запуску в Индии по цене рупий. 18000 (245 долларов). Также было заявлено, что F19 будут оснащены процессором Qualcomm Snapdragon 662. По слухам, F19 будет работать на Android 11 вместе с ColorOS11.1. Согласно спецификациям, F19 будет иметь 6,43-дюймовый дисплей Full HD + AMOLED с приличной частотой обновления, а также 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Ходят слухи, что у Oppo F19s есть тройная камера на задней панели, обозначенная основной камерой на 48 МП. Он также поставляется с аккумулятором емкостью 5000 мАч и поддержкой зарядки 33 Вт. Если прогнозы верны, мы можем увидеть презентацию Oppo F19 в ближайшее время.