OPPO F19 будет запущен в Индии как специальная версия OPPO F19

Серия OPPO F19 дебютировала в Индии в марте. Изначально бренд представил две модели, а именно OPPO F19 Pro и OPPO F19 Pro +. Через месяц, в апреле, компания выпустила в стране ванильный OPPO F19. Теперь, через четыре месяца после этого, китайский производитель смартфонов собирается выпустить еще одну модель в линейке.

Согласно отчету 91Mobiles, OPPO готовится к запуску нового устройства под названием OPPO F19s в Индии. Этот смартфон станет специальной версией уже доступного OPPO F19.

К сожалению, подробностей об этом телефоне в публикации нет. Он просто предполагает, что телефон будет продаваться в розницу около 19000 фунтов стерлингов, поскольку обычный OPPO F19 также стоит столько же.

Для тех, кто не знает, продаваемый в Индии OPPO F19 на некоторых рынках также известен как OPPO A74. Телефон поставляется с 6,43-дюймовым дисплеем FHD + AMOLED, Qualcomm Snapdragon 662 SoC, тройной камерой 48 МП (широкий) + 2 МП (макро) + 2 МП (глубина), селфи-камерой 16 МП, ColorOS 11.1 на базе Android 11 и аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.

Другие функции включают в себя слоты для двух SIM-карт, датчик отпечатков пальцев на дисплее, специальный слот для карт MicroSD, разъем для наушников 3,5 мм, порт USB Type-C, толщину 8 мм и вес 175 г.

Источник — Astera.