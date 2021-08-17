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OPPO Enco Buds и Enco Air скоро появятся в Индии

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Ранее в этом году OPPO представила две новые бюджетные модели TWS, а именно OPPO Enco Air и OPPO Enco Buds. Эти две пары беспроводных наушников, как сообщается, появятся в Индии в ближайшие дни.

OPPO Enco Buds и Enco Air скоро появятся в Индии

По словам надежного информатора Ишана Агарвала, OPPO скоро запустит OPPO Enco Air и OPPO Enco Buds в Индии. К сожалению, дата запуска не упоминается. Он просто заявляет, что эти продукты TWS будут дебютировать в стране в ближайшие несколько недель.

OPPO Enco Buds — самые дешевые из двух. Их можно считать преемниками прошлогодней OPPO Enco W11. С другой стороны, OPPO Enco Air, также известная как W32, является преемником более старой OPPO Enco W31.

OPPO Enco Buds идентичны OPPO Enco W11 с точки зрения дизайна. Они приносят такие обновления, как Bluetooth 5.2, 24-часовое время автономной работы и игровой режим с низкой задержкой.

OPPO Enco Buds и Enco Air скоро появятся в Индии

Принимая во внимание, что OPPO Enco Air имеют обновленный дизайн по сравнению с их предшественником. Они также поставляются с такими улучшениями, как Bluetooth 5.2, 12-миллиметровые динамические драйверы, 24-часовое время автономной работы и игровой режим с низкой задержкой.

Источник — Astera.

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