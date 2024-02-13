Главная » Новости

OPPO «для своих» разработал док-станции с пауэрбанками

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

В Китае была разработана инновационная идея, которая поможет людям с разряженными смартфонами.

Вместо общественных станций для зарядки и платных пауэрбанков, компания OPPO представила новые общественные док-станции. Эти станции были размещены в различных местах, таких как магазины, кафе и рестораны, по всей стране. Уникальность заключается в том, что владельцы смартфонов OPPO и OnePlus могут использовать пауэрбанки бесплатно, что является оригинальным подарком для клиентов этих марок.

OPPO «для своих» разработал док-станции с пауэрбанками

Если у пользователя смартфон другого бренда, он должен будет заплатить за аренду пауэрбанка — 1 юань (примерно 12 рублей) за каждые 30 минут использования. Такая же плата будет взиматься у владельцев смартфонов OPPO и OnePlus, если они будут заряжать свои устройства на общественных док-станциях более 300 минут в течение месяца. При авторизации через WeChat, док-станция получает информацию о модели смартфона клиента. Каждый пауэрбанк в станции имеет емкость 8000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт.

OPPO «для своих» разработал док-станции с пауэрбанками

На данный момент OPPO запустила эту необычную бизнес-модель в качестве эксперимента. В случае успеха, производители смартфонов в других странах также могут представить подобные бесплатные пауэрбанки «для своих» пользователей.

OPPO «для своих» разработал док-станции с пауэрбанками

Источник: hi-tech.mail

Oppo
Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.