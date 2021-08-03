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OPPO будет предлагать перспективный панорамный экран

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С развитием технологий производители смартфонов теперь выпускают устройства с уникальными функциями, такими как камеры под дисплеем и складные экраны. Но таких телефонов на рынке мало.

ZTE недавно выпустила свой второй смартфон с камерой под дисплеем — ZTE Axon 30, который сегодня поступил в продажу в Китае. Xiaomi готовится к запуску Mi MIX 4 с такой технологией, и теперь OPPO, похоже, будет следующей в очереди на запуск устройства с технологией камеры под дисплеем.

OPPO будет предлагать перспективный панорамный экран

OPPO теперь сообщает о своей технологии камеры под дисплеем следующего поколения, добавив, что компания никогда не прекращала изучать более иммерсивные дисплеи. Он намекнул на перспективный панорамный экран, который представляет собой комбинацию трех технологий.

В компании также добавили, что более подробная информация об этом будет раскрыта завтра, то есть 4 августа. Лю Бо Боби, президент OPPO China, сказал, что технология разрабатывалась более двух лет.

OPPO будет предлагать перспективный панорамный экран

Согласно отчетам, OPPO использовала настраиваемый дисплей и настраиваемый датчик камеры для этой новой технологии. Он также оптимизировал алгоритм для оптимизации производительности, в том числе баланса белого, HDR и размытия запотевания AI.

Источник — Astera.

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