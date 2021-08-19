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OPPO анонсирует пятиосевую оптическую стабилизацию изображения для смартфонов и новый CMOS-датчик RGBW

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В последние несколько лет OPPO была в авангарде создания изображений для смартфонов. Компания инвестировала миллионы долларов в исследования и разработки камер для смартфонов, и мы увидели плоды этих инвестиций с помощью таких технологий, как 10- кратный гибридный зум и система камеры под экраном . И сегодня, на мероприятии OPPO Future Imaging Technology в 2021 году, OPPO анонсировала еще три решения для обработки изображений для смартфонов. Это включает в себя совершенно новый датчик RGBW (белый), систему, которая предлагает непрерывный оптический зум, и пятиосевую технологию OIS для смартфонов.

OPPO анонсирует пятиосевую оптическую стабилизацию изображения для смартфонов и новый CMOS-датчик RGBW

Использование белых пикселей для повышения светочувствительности CMOS-сенсора — не новая концепция. Фактически, еще в 2015 году серия OPPO R7 имела аналогичное настраиваемое расположение пикселей RGBW, но результаты были менее чем удовлетворительными. Одна из основных причин заключается в том, что дополнительные белые пиксели могут снизить точность цветопередачи, а также добавить эффект муара на снимаемых фотографиях из-за увеличения перекрестных помех между субпикселями.

OPPO анонсирует пятиосевую оптическую стабилизацию изображения для смартфонов и новый CMOS-датчик RGBW

Однако после многих лет разработки компания, похоже, усовершенствовала эту технологию, представив новую технологию изоляции пикселей под названием Deep Trench Isolation (DTI). Сообщается, что это снижает перекрестные помехи сигнала и улучшает общее качество изображения.

OPPO заявляет, что новый датчик RGBW не только улучшит качество фотографий при слабом освещении, но также улучшит кожу, текстуру и контрастность как на фотографиях, так и на видео.

Датчик OPPO RGBW поступит в продажу с четвертого квартала 2021 года.

Источник — Astera.

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