В последние несколько лет OPPO была в авангарде создания изображений для смартфонов. Компания инвестировала миллионы долларов в исследования и разработки камер для смартфонов, и мы увидели плоды этих инвестиций с помощью таких технологий, как 10- кратный гибридный зум и система камеры под экраном . И сегодня, на мероприятии OPPO Future Imaging Technology в 2021 году, OPPO анонсировала еще три решения для обработки изображений для смартфонов. Это включает в себя совершенно новый датчик RGBW (белый), систему, которая предлагает непрерывный оптический зум, и пятиосевую технологию OIS для смартфонов.

Использование белых пикселей для повышения светочувствительности CMOS-сенсора — не новая концепция. Фактически, еще в 2015 году серия OPPO R7 имела аналогичное настраиваемое расположение пикселей RGBW, но результаты были менее чем удовлетворительными. Одна из основных причин заключается в том, что дополнительные белые пиксели могут снизить точность цветопередачи, а также добавить эффект муара на снимаемых фотографиях из-за увеличения перекрестных помех между субпикселями.

Однако после многих лет разработки компания, похоже, усовершенствовала эту технологию, представив новую технологию изоляции пикселей под названием Deep Trench Isolation (DTI). Сообщается, что это снижает перекрестные помехи сигнала и улучшает общее качество изображения.

OPPO заявляет, что новый датчик RGBW не только улучшит качество фотографий при слабом освещении, но также улучшит кожу, текстуру и контрастность как на фотографиях, так и на видео.

Датчик OPPO RGBW поступит в продажу с четвертого квартала 2021 года.

Источник — Astera.