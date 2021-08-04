Ранее сегодня (4 августа 2021 г.) Oppo анонсировала новое поколение экранных камер для смартфонов. Компания заявила, что объединила лучшие аппаратные инновации со своими запатентованными алгоритмами искусственного интеллекта для новой технологии камеры, которая призвана обеспечить полноэкранный режим на будущих устройствах.

Китайский производитель смартфонов заявил, что его решение с камерой под экраном сможет поддерживать целостность и согласованность всего экрана, даже когда камера используется или находится в режиме ожидания. Благодаря этому он сможет обеспечить баланс между постоянным качеством изображения экрана и камеры или, как выразился бренд, «бескомпромиссным решением для камеры под экраном. Примечательно, что в Oppo также произошли различные прорывы во время разработки новой технологии камеры.

Это включает в себя нестабильное качество отображения в области экрана прямо над датчиком под дисплеем и низкое качество изображения из-за того, что камера закрывает панель дисплея. Решив эти известные проблемы технологии камеры, компания сможет предложить обновленное решение для камеры под экраном, которое обещает вывести полноэкранный режим на смартфонах на новый уровень. Компания продемонстрировала технологию камеры под экраном в новом прототипе устройства.

Это устройство появилось с несколькими нововведениями в дизайне структуры и алгоритмах искусственного интеллекта. Среди заметных достижений — инновационная геометрия пикселей, при этом новое решение уменьшает размер каждого пикселя без уменьшения количества пикселей для обеспечения плотности 400 пикселей на дюйм даже в области камеры. Кроме того, Oppo заменила традиционную проводку экрана на инновационный прозрачный материал проводки. В этом новом материале используется производственный процесс, который уменьшает ширину проводки на 50 процентов, обеспечивая более высокое качество отображения. Наряду с этими инновациями, он также обеспечивает улучшенный контроль точности экрана, цвета и яркости, а также повышенную надежность и срок службы.

Источник — Astera.