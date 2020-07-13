Oppo анонсировала выход сверхбыстрой зарядки для смартфонов

Компания Oppo в социальной сети анонсировала новую быструю зарядку для смартфонов, заявив, что технология уже готова к запуску.

Речь идет о быстрой зарядке SuperVOOC, которая получит мощность 125 Вт.

В прошлом году, напомним, что компания провела презентацию SuperVOOC 2.0 мощностью 65 Вт, которую получил смартфон OPPO Reno Ace.

Новая технология получила название Super Flash Charge и ее представят 15 июля на специальном мероприятии.

По предварительным данным, Super Flash Charge сможет зарядить смартфон емкостью 4260 мАч за 5-10 минут. Все подробности о новинке будут раскрыты на презентации.