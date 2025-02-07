OPPO анонсировала умные часы Watch X2 с титановым безелем

Компания OPPO представила свои новые умные часы Watch X2, которые будут анонсированы вместе со смартфоном OPPO Find N5. Главной особенностью часов станет титановый безель.

Они поддерживают eSIM и могут работать в сетях LTE, включая TD-LTE, что позволит пользователям подключаться к операторам China Unicom и China Mobile.

Часы получат аккумулятор ёмкостью 632 мАч и круглый корпус диаметром 46 мм. Они будут работать на операционной системе ColorOS и поддерживать быструю зарядку мощностью 10 Вт.

Среди функций новинки — возможность строить электрокардиограмму, измерять температуру тела и мониторить здоровье, а также предупреждать о риске гипертонии. Презентация устройства состоится до конца месяца.