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OPPO анонсировала умные часы Watch X2 с титановым безелем

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Компания OPPO представила свои новые умные часы Watch X2, которые будут анонсированы вместе со смартфоном OPPO Find N5. Главной особенностью часов станет титановый безель.

OPPO анонсировала умные часы Watch X2 с титановым безелем

Они поддерживают eSIM и могут работать в сетях LTE, включая TD-LTE, что позволит пользователям подключаться к операторам China Unicom и China Mobile.

Часы получат аккумулятор ёмкостью 632 мАч и круглый корпус диаметром 46 мм. Они будут работать на операционной системе ColorOS и поддерживать быструю зарядку мощностью 10 Вт.

Среди функций новинки — возможность строить электрокардиограмму, измерять температуру тела и мониторить здоровье, а также предупреждать о риске гипертонии. Презентация устройства состоится до конца месяца.

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