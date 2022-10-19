Oppo анонсировала новые недорогие смарт-часы Watch SE с eSIM и NFC

Компания Oppo рассекретила свою новинку, которую с завтрашнего дня начнут продавать официально.

При этом все характеристики бренд раскрывать не стал. Вероятно, что это будет сделано вместе с объявлением цен. В Oppo пообещали, что новые смарт-часы Watch SE будут недорогими и обойдутся дешевле Oppo Watch.

Последние на европейском рынке предлагаются за 250 евро. Сейчас известно, что новинка имеет поддержку eSIM, модуль NFC, функции AlwaysOn Display и поддержу спутниковой системы Baidu.

Кроме этого, в них заявлено более 100 спортивных режимов и возможность совершать звонки. Что касается автономности, то в обычном режиме умные часы будут работать три дня, а в режиме интеллектуального энергосбережения – 10 дней.