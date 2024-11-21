Главная » Новости

OPPO анонсировала нововведения: в ColorOS 15 появится одна из ИИ-функций Google Pixel

Автор На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Компания OPPO сообщила о новых функциях, которые появятся в прошивке ColorOS 15 для поддерживающих смартфонов. Одной из ключевых добавлений станет функция Circle to Search, позволяющая выполнять визуальный поиск в Google по выделенной области экрана.

Кроме того, в прошивке будут внедрены некоторые функции на базе нейросети Gemini. Генеральный директор OPPO по продуктам с ИИ Николь Чжан отметила, что интеграция Google Gemini 1.5 Pro и 1.5 Flash улучшит языковые функции, помощь и поиск, а также повысит производительность и креативность.

Среди новых возможностей будет функция AI Recording Summary, которая позволяет ИИ обобщать аудиозаписи с диктофона. Также пользователи получат доступ к Gemini в режиме чата через приложение нейросети для Android. Релиз ColorOS 15 запланирован на 21 ноября, в тот же день компания представит международную версию смартфона Find X8.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.