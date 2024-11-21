OPPO анонсировала нововведения: в ColorOS 15 появится одна из ИИ-функций Google Pixel

Компания OPPO сообщила о новых функциях, которые появятся в прошивке ColorOS 15 для поддерживающих смартфонов. Одной из ключевых добавлений станет функция Circle to Search, позволяющая выполнять визуальный поиск в Google по выделенной области экрана.

Кроме того, в прошивке будут внедрены некоторые функции на базе нейросети Gemini. Генеральный директор OPPO по продуктам с ИИ Николь Чжан отметила, что интеграция Google Gemini 1.5 Pro и 1.5 Flash улучшит языковые функции, помощь и поиск, а также повысит производительность и креативность.

Среди новых возможностей будет функция AI Recording Summary, которая позволяет ИИ обобщать аудиозаписи с диктофона. Также пользователи получат доступ к Gemini в режиме чата через приложение нейросети для Android. Релиз ColorOS 15 запланирован на 21 ноября, в тот же день компания представит международную версию смартфона Find X8.