OPPO анонсировала дату премьеры своего складного смартфона Find N5

Компания OPPO официально подтвердила дату премьеры своего нового складного смартфона Find N5, которая состоится 20 февраля.

В сети появились инсайдерские снимки гаджета и подробности о его характеристиках, включая интеграцию нейросети DeepSeek в прошивку.

Смартфон будет иметь тонкий корпус с металлической рамкой и специальный переключатель беззвучного режима. Внутренний экран будет оснащен селфи-камерой, расположенной в правом верхнем углу, а на снимках заметна едва видимая складка на месте сгиба.

Одной из ключевых особенностей OPPO Find N5 станет модель ИИ DeepSeek-R1, которая обеспечит интеллектуальные функции и поддержку голосовых команд, а также улучшит онлайн-поиск и работу с локальными файлами. Ожидается, что смартфон будет доступен в фиолетовом, белом и черном цветах.