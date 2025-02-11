Главная » Новости

OPPO анонсировала дату премьеры своего складного смартфона Find N5

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

Компания OPPO официально подтвердила дату премьеры своего нового складного смартфона Find N5, которая состоится 20 февраля.

OPPO анонсировала дату премьеры своего складного смартфона Find N5

В сети появились инсайдерские снимки гаджета и подробности о его характеристиках, включая интеграцию нейросети DeepSeek в прошивку.

Смартфон будет иметь тонкий корпус с металлической рамкой и специальный переключатель беззвучного режима. Внутренний экран будет оснащен селфи-камерой, расположенной в правом верхнем углу, а на снимках заметна едва видимая складка на месте сгиба.

Одной из ключевых особенностей OPPO Find N5 станет модель ИИ DeepSeek-R1, которая обеспечит интеллектуальные функции и поддержку голосовых команд, а также улучшит онлайн-поиск и работу с локальными файлами. Ожидается, что смартфон будет доступен в фиолетовом, белом и черном цветах.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.