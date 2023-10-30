Oppo анонсировала бюджетный смартфон A79 5G с мощным процессором и IPS экраном 90 Гц

Oppo представила свой новый смартфон A79, который предлагает доступное решение для тех, кто не нуждается в экранах AMOLED. Устройство оснащено 6,72-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Внутри A79 находится мощный процессор SoC Dimensity 6020, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, а также поддержка карт памяти microSD.

Камера A79 оснащена 50-мегапиксельным датчиком ISOCELL JN1. Кроме того, смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт. Устройство также имеет степень защиты от влаги IP54, что становится все более распространенным среди доступных смартфонов, а также разъем для наушников. Отмечается, что стереодинамики в A79 от Oppo обладают высокой громкостью.

Цена на смартфон A79 составляет 240 долларов.