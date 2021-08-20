Oppo анонсировала будущую технологию камеры смартфона

Сегодня компания Oppo провела онлайн-презентацию, чтобы продемонстрировать технологию камеры следующего поколения, которая появится в ее будущих телефонах, включая новый датчик изображения и модуль непрерывного оптического масштабирования со встроенной оптической стабилизацией изображения.

Первой разработкой в ​​области обработки изображений, представленной директором Imagine компании Oppo Саймоном Лю, был датчик RGBW нового поколения, в котором 50 процентов пикселей RGGB в массиве были заменены белыми субпикселями с целью обеспечения более четких и ярких изображений при низкой освещенности. -световые условия.

Технология была впервые представлена ​​на смартфоне Oppo с датчиком Sony IMX278, который использовался в R7 Plus 2015 года, который, к сожалению, имел проблемы с муаром и точностью цветопередачи. Чтобы решить эту проблему, инженеры Oppo теперь использовали технологию изоляции пикселей, чтобы устранить неприятные перекрестные помехи сигнала, и объединили ее с алгоритмом объединения пикселей, встроенным в датчик, чтобы значительно уменьшить муар при одновременном повышении точности цветопередачи.

В результате, по оценкам компании, датчик получает на 60 процентов больше света по сравнению с датчиками RGB предыдущего поколения, а также на 35 процентов снижается уровень шума. Новый датчик начнет использоваться в продуктах Oppo с четвертого квартала 2021 года.

Чтобы приблизиться к удаленным объектам и сделать снимок более стабильным, был разработан новый модуль непрерывного оптического зума, эквивалентный 85–200 мм, со встроенной 5-осевой оптической стабилизацией изображения. Oppo использует матрицу линз G + P (стекло плюс пластик), которая перемещает линзы внутри модуля, обещая «плавный переход во всем диапазоне масштабирования с качеством изображения, сравнимым с качеством изображения профессиональной камеры».

Чтобы все оставалось на одном уровне, система стабилизации будет использовать механизм сдвига объектива для горизонтального и вертикального смещения, когда движение низкое, но будет набирать сдвиг датчика и алгоритмическую помощь, когда дрожание выше. Коммерческий выпуск новой системы стабилизации изображения ожидается в первом квартале 2022 года.

Ранее в этом месяце компания объявила о своей последней попытке избавиться от зазубрин и отверстий для фронтальных камер и завершила свою онлайн-презентацию кратким описанием технологии. Вместо уменьшения плотности пикселей компания уменьшила площадь пикселей, «чтобы обеспечить высокое качество изображения с разрешением 400 пикселей на дюйм даже в области камеры». Также используется прозрачная проводка, каждая пиксельная схема управляет только одним пикселем вместо двух, и используются алгоритмы, обеспечивающие постоянную точность цвета / яркости на экране. К сожалению, Oppo не раскрыла, когда пользователи могут ожидать, что эта разработка воплотится в реальный продукт.