Главная » Новости

OPPO A95 4G ​​запущен в Малайзии

На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

A95 4G ​​имеет тот же дизайн, что и версия 5G, но имеет другие функции. Устройство оснащено 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD + и поддержкой частоты обновления 60 Гц. Устройство оснащено чипсетом Qualcomm Snapdragon 662 в паре с 8 ГБ оперативной памяти, а на борту имеется 128 ГБ встроенной памяти.

OPPO A95 4G ​​запущен в Малайзии

Устройство оснащено сканером отпечатков пальцев под дисплеем, что довольно впечатляет. Также есть 16-мегапиксельная селфи-камера, расположенная в вырезе в верхней части дисплея. В задней части находится тройная камера, состоящая из 48-мегапиксельного основного стрелка в паре с 2-мегапиксельным макрообъективом и 2-мегапиксельным датчиком глубины.

OPPO A95 4G ​​запущен в Малайзии

OPPO A95 работает под управлением ColorOS 11.1 на базе Android 11 и скрывает под капотом аккумулятор емкостью 5000 мАч, что обеспечивает более длительное время использования. Даже если у вас разрядился аккумулятор, устройство поддерживает быструю зарядку 33 Вт.

В настоящее время 4G A95 доступен на официальном сайте OPPO и у розничных партнеров в Малайзии за 1099 малайзийских ринггитов (264 доллара США). Устройство доступно в цветах Glowing Starry Black и Glowing Rainbow Silver.

Источник — Astera.

ASTERA
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.

Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.