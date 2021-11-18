OPPO A55s запущен в Японии с дисплеем Snapdragon 480

Ранее сегодня OPPO выпустила OPPO A55s на японский рынок. Смартфон адаптирован для японского рынка и обладает специфическими функциями, которые обычно не встречаются в бюджетных смартфонах OPPO, продаваемых по всему миру, например, рейтинг IP68.

OPPO A55s оснащен 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем Full HD + с частотой обновления 90 Гц и частотой дискретизации касания 180 Гц. Телефон также имеет степень защиты IP68, что делает его устойчивым к пыли и погружению на глубину до 1,5 м под водой на срок до тридцати минут.

Под капотом OPPO A55s находится Qualcomm Snapdragon 480 SoC с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Устройство имеет возможность расширения памяти через слот для карт памяти microSD. Телефон работает под управлением Android 11 из коробки с собственной оболочкой ColorOS 11 от OPPO и укомплектован батареей емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки до 18 Вт.

Что касается камеры, OPPO A55s оснащен двойной камерой на задней панели с основной 13-мегапиксельной камерой с диафрагмой f / 2.2 в сочетании с 2-мегапиксельным датчиком глубины и светодиодной вспышкой. Спереди находится 8-мегапиксельная камера для видеозвонков и селфи. Приложение камеры предлагает различные режимы, такие как ультра-ночной режим, портретный режим, улучшение сцены AI и фильтры красоты AI.

Что касается возможностей подключения, OPPO A55s предлагает Bluetooth 5.0, двухдиапазонный Wi-Fi, 4G с VoLTE и, конечно же, 5G. Также в устройстве есть NFC с поддержкой NTT DoCoMo Osaifu-Keitai и Sony FeliCa. В телефоне также есть акселерометр, датчик приближения, компас, гироскоп, порт USB-C для зарядки и передачи данных, а также разъем для наушников 3,5 мм.

OPPO A55s стоит 33 800 иен (296 долларов). Телефон поступит в продажу в Японии с 26 ноября, но предварительные заказы на продажу начались ранее сегодня. Телефон доступен в двух цветовых вариантах: зеленом и черном. Телефон может появиться на других рынках Южной Азии, но OPPO пока не делала никаких заявлений о запуске устройства за пределами Японии.

Источник — Astera.