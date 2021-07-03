OPPO A37 может быть переименован в версию OPPO A16

Сообщается, что OPPO работает над новым смартфоном под названием OPPO A16. Он заменит прошлогодний OPPO A15. Жучок утверждает, что она будет ребрендинг как OPPO A37 в некоторых других рынках.

Ожидается, что OPPO A16, как и предыдущая модель, станет недорогим смартфоном. Вполне вероятно, что эта модель выйдет на китайский рынок как OPPO A37. В Китай он может поставляться в синем, бежевом и черном цветах. A16 может выпускаться в таких оттенках, как синий, белый и черный на других рынках.

Поскольку OPPO A16 получил несколько сертификатов и появился на сайте тестирования Geekbench , некоторые из его характеристик были раскрыты. Размер A16 составляет 163,78 x 75,62 мм, а по диагонали — 180,39 мм. Для подключения он будет предлагать такие функции, как двухдиапазонный Wi-Fi, 4G LTE и Bluetooth.

ColorOS 11.1 на базе ОС Android 11 будет предустановлена ​​на A16. Он мог управляться чипсетом Helio G35 и 4 ГБ оперативной памяти. В телефоне, вероятно, будет батарея емкостью 5000 мАч, которая поддерживает зарядку 10 Вт. Для безопасности у него есть боковой сканер отпечатков пальцев. Остальные детали телефона пока не разглашаются.

Предшественник A15 предлагает такие характеристики, как 6,5-дюймовый ЖК-экран IPS HD +, 5-мегапиксельная селфи-камера и 13-мегапиксельная система с пульсирующей камерой. Он включает в себя другие характеристики, такие как чип Helio P35 , 2 ГБ / 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной памяти, ОС Android 10, аккумулятор на 4230 мАч с зарядкой 10 Вт и датчик отпечатков пальцев на задней панели.

Источник — Astera.