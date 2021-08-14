Oppo незаметно представила в Нидерландах новый смартфон под названием Oppo A16s. Устройство пришло на смену оригинальному Oppo A16 и имеет поддержку NFC. Устройство предлагает тройные задние камеры, аккумулятор емкостью 5000 мАч и поддержку двух сетей 4G LTE.

Oppo A16s стоит 149 евро (~ 175 долларов) за единственный вариант с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ для хранения. Он доступен в цветовых вариантах Crystal Black и Pearl Blue. Смартфон можно приобрести на официальном сайте Oppo.

Oppo A16s имеет те же характеристики, что и оригинальный смартфон A16, но добавляет поддержку NFC. Телефон оснащен 6,52-дюймовым дисплеем с каплями росы с разрешением HD + (720 x 1600 пикселей) и соотношением сторон 20: 9. Это ЖК-панель IPS с частотой обновления 60 Гц.

Он имеет 8-мегапиксельную одиночную камеру на передней панели для селфи-снимков и систему с тремя камерами сзади. Вертикально расположенный задний модуль содержит 13-мегапиксельный основной датчик с диафрагмой f / 2.2, макрообъектив на 2 МП и, наконец, 2-мегапиксельный блок глубины. Задняя камера может снимать до 1080 видео со скоростью 30 кадров в секунду.

Смартфон работает на чипсете MediaTek Helio G35 с графическим процессором PowerVR. Он сочетается с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Он также имеет специальный слот для карт памяти microSD для дополнительной памяти до 256 ГБ. Смартфон 4G поддерживает две SIM-карты и вмещает аккумулятор емкостью 5000 мАч. Он имеет боковой сканер отпечатков пальцев и работает под управлением ColorOS 11.1 на базе Android 11 из коробки.

Источник — Astera.