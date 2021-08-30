OPPO A16K и OPPO A55 получают необходимые сертификаты перед запуском

Серия OPPO A — самая доступная линейка смартфонов компании. Эти устройства не предлагают функций с хорошим соотношением цены и качества, таких как продукты с аналогичной ценой от группы Xiaomi, а также Realme. Однако до сих пор они довольно популярны. Согласно выводам, следующими телефонами в линейке будут OPPO A16K и OPPO A55.

Предстоящие OPPO A16K и OPPO A55 были сертифицированы тремя различными агентствами, а именно BIS, NBTC и EEC. Их сертификаты предполагают, что они могут быть запущены в Индии и Юго-Восточной Азии.

Сертификаты ничего не говорят об этих телефонах, за исключением того, что они ограничены возможностью подключения к сети 4G. К счастью, эти телефоны также внесены в базу данных Camera FV-5. Следовательно, мы знаем некоторые из их характеристик камеры.

Будучи бюджетными смартфонами, грядущие устройства серии OPPO A не содержат впечатляющих камер. OPPO A16K и OPPO A55 могут поставляться с фронтальными камерами 2MP и 4MP соответственно. Наконец, последний телефон может иметь основной датчик на 13 МП.

Источник — Astera.