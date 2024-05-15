OPPO 23 мая проведет презентацию смартфонов Reno12 и 12 Pro

Официальный тизер, выпущенный компанией OPPO, раскрыл дату презентации новых смартфонов Reno12 и 12 Pro.

OPPO Reno12 и 12 Pro будут представлены уже на следующей неделе, 23 мая. Инсайдеры ранее сообщали, что базовая версия Reno12 станет первым смартфоном на рынке, оснащенным процессором MediaTek Dimensity 8250. По предварительным данным, устройство также будет обладать изогнутым экраном, а камера будет поставляться от Sony.

О различных характеристиках устройства также появилась некоторая информация. Согласно слухам, Reno12 будет оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 2772×1240 пикселей, с частотой обновления 120 Гц (ШИМ 2160 Гц) и яркостью до 1600 нит. Устройство также будет оснащено процессором Dimensity 9200+, до 16 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти (UFS 3.1).

По слухам, основная камера у новинки будет иметь разрешение 50 Мп (Sony IMX890, 1/1,56″, OIS), ультраширик — 8 Мп (112°, f/2,2), а телеобъектив — 50 Мп (Samsung ISOCELL JN5) с 2-кратным оптическим зумом.

Предполагается, что для поддержания автономности устройства будет установлен аккумулятор на 5000 мАч с быстрой 80-ваттной зарядкой. Пока цена на будущие смартфоны остается неизвестной.