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Samsung Pay убрал с поддержки российские карты «Мир»

Автор На чтение 1 мин Просмотров 24 Опубликовано

Компания Samsung заявила, что карты «Мир» больше не будут поддерживаться в приложении Samsung Pay, в связи с чем все карты удаляются, а новые добавить станет невозможно.

Это касается платежных карт, тогда как дисконтные и бонусные карты по-прежнему будут работать.

Эти ограничения вводятся не только в Samsung Pay, но Mir Pay, а также «СБПэй». Установленные версии продолжают работать, а новые пользователи могут загружать приложения через RuStore или AppGallery.

Сами карты «Мир» всё еще можно использовать в России для оплаты товаров и услуг, а также для снятия наличных.

Для проверки баланса и программ лояльности пользователям нужно будет заходить на сайт платежной системы «Мир» через браузер.

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