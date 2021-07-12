Windows 11 была представлена недавно, причем операционная система уже доступна для участников Windows Insider.

На канале Testing Games показали сравнение Windows 11 и Windows 10 в игровом режиме.

Для сравнения автор YouTube-канала выбрал 11 игр, среди которых Cyberpunk 2077, Forza Horizon 4 и Microsoft Flight Simulator.

В качестве игровой системы выбрали компьютер с Intel Core i9-10900K, 32 ГБ оперативной памяти и видеоадаптером GeForce RTX 2080 с 8 ГБ собственной памяти.

Во время сравнения особой разницы между операционными системами не было замечено.

К примеру, Forza Horizon 4 на Windows 11 потребляла меньше памяти компьютера и видеокарты, но кадровая частота оказалась немного ниже чем в Windows 10.

Пока рано говорить, насколько Windows 11 будет лучше себя вести в игровом режиме, так как операционная система пока находится на стадии тестирования, да и сами игры пока не адаптировали под новую ОС.