Операционная система Windows стала снова доступна для загрузки с сайта Microsoft для россиян без VPN

В Microsoft ранее сообщали, что со временем полностью свернут свой бизнес в России.

Американская компания закрыла в нашей стране игровой сервис и прекратила официально продавать Windows. Также ОС Windows нельзя было скачать с официального сайта без VPN.

С недавнего времени российские пользователи без применения сторонних сервисов получили возможность скачать Windows 11 22H2, 10, 8.1. и 7, и образы этих ОС для дальнейшей записи на DVD или USB.

По мнению специалистов, в Microsoft изменили отношения к российским пользователям, у которых уже есть лицензионная версия ОС, ведь возможность скачивания образов Windows была открыта именно для них.