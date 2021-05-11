Операционная система Windows 7 установлена на каждом третьем компьютере в РФ

В России опубликовали интересную статистику, которая гласит, что операционная система Windows 7 установлена и используется на каждом третьем компьютере в РФ.

Также россияне все еще пользуются системами Windows XP и Vista. Исследование провели специалисты «Лаборатории Касперского».

По их информации, 36% компьютеров в нашей стране имеют ОС Windows 7, несмотря на то, что еще в начале прошлого года эта операционная система официально перестала поддерживаться разработчиками.

Отмечается, что ОС Windows 7 используют не только компании и фирмы, но и обычные пользователи. 56% компьютеров работают под управлением Windows 10, а менее 1% имеют систему XP и Vista.