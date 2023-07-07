Операционная система Windows 12 с отдельной панелью задач появится в 2024 году

Microsoft сейчас сосредоточена на поддержке и расширении возможностей Windows 11, параллельно ведется разработка ОС Windows 12.

Ресурс Windows Latest пишет, что новая версия самой популярной операционной системы выйдет осенью 2024 года, массовое распространение Windows 12 начнется в 2025 году.

Уже известно, что в новейшей ОС применят новые дизайнерские решения. Сейчас разработчики экспериментируют с «плавающей» панелью задач и новым вариантом рабочего стола.

Известно, что «плавающая» панель задач будет постоянно менять свое положение на рабочем столе, при этом она будет располагаться внизу.

Ранее Microsoft уже демонстрировала подобное решение во время мероприятия Microsoft Ignite 2023, но возможно финальная версия будет иной. Источник также пишет, что Windows 12 получит улучшенную оптимизацию для работы с процессорами на архитектуре Arm.