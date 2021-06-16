Вчера были опубликованы первые скриншоты и короткое видео Windows 11. Утечка произошла от одного из китайских разработчиков.

Microsoft уже отреагировала на утечку, причем в компании не стали отрицать, что это новая версия операционной системы, которая будет представлена в текущем месяце.

В Twitter представительство Microsoft написало: «Это только начало. Подключайтесь 24 июня, чтобы узнать больше».

В следующий четверг Microsoft скорее всего расскажет не только о новой Windows, но также и других продуктах компании. Все подробности будут раскрыты именно на презентации.

Пи этом уже известно, что Windows 11 при установке будет предлагать шесть пользовательских версий, они будут отличатся по назначению: домашний компьютер, рабочая станция, образовательное учреждение и др.