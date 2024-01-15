Операционная система Windows 11 получила поддержку сверхскоростного USB4

Недавно выпущенная сборка 23615 включает поддержку USB4 Gen 4, которая способна работать со скоростью до 80 Гбит/с на совместимом оборудовании.

Опубликованная Форумом разработчиков USB в августе 2019 года спецификация USB4 теперь получила поддержку в операционной системе Windows 11 (версия 21H2).

В релизной сборке 23615 Windows 11 компания сообщает, что USB4 2.0 полностью совместим с аксессуарами, созданными для предыдущих поколений USB и Thunderbolt с разъемом Type-C.

Однако, чтобы опробовать поддержку USB4 2.0 в последней сборке Windows 11 preview, понадобится современное оборудование.

USB4 2.0 со скоростью 80 Гбит/с будет не на всех устройствах, а только с новыми мобильными процессорами Intel 14-го поколения. Одним из первых ноутбуков на Windows с поддержкой USB4 2.0 будет новый Razer Blade 18.