Главная » Новости

Операционная система Windows 11 получила поддержку сверхскоростного USB4

Автор На чтение 1 мин Просмотров 21 Опубликовано

Недавно выпущенная сборка 23615 включает поддержку USB4 Gen 4, которая способна работать со скоростью до 80 Гбит/с на совместимом оборудовании.

Опубликованная Форумом разработчиков USB в августе 2019 года спецификация USB4 теперь получила поддержку в операционной системе Windows 11 (версия 21H2).

В релизной сборке 23615 Windows 11 компания сообщает, что USB4 2.0 полностью совместим с аксессуарами, созданными для предыдущих поколений USB и Thunderbolt с разъемом Type-C.

Однако, чтобы опробовать поддержку USB4 2.0 в последней сборке Windows 11 preview, понадобится современное оборудование.

USB4 2.0 со скоростью 80 Гбит/с будет не на всех устройствах, а только с новыми мобильными процессорами Intel 14-го поколения. Одним из первых ноутбуков на Windows с поддержкой USB4 2.0 будет новый Razer Blade 18.

 

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.