Операционная система Windows 11 не сможет работать на старых ПК

Компания Microsoft планирует ограничить работу новой версии операционной системы Windows на старых компьютерах.

По информации издания Windows Central, в глобальном обновлении 24H2 не будет поддержки процессоров, которые не поддерживают параметр POPCNT. Эта особенность чипов малоизвестна обычным пользователям.

Суть заключается в том, что старые компьютеры, оснащенные процессорами старше 15 лет, не смогут работать с новой версией Windows.

Такие популярные серии процессоров, как Intel Core 2 Duo и AMD Barcelona, не будут поддерживаться. Журналисты отмечают, что некоторым пользователям придется обновить свои устройства, несмотря на то, что они продолжат работать нормально.

Однако проблема заключается в том, что для обычных пользователей сложно определить, поддерживает ли их процессор параметр POPCNT, так как эта информация не отображается в настройках Windows.

Но уже сейчас энтузиасты разработали утилиты, которые позволяют проверить наличие этого параметра в чипах.