Операционная система от HUAWEI может запускать Android-приложения

Недавно HUAWEI представила свои первые устройства на новой операционной системе HarmonyOS 5, более известной как HarmonyOS NEXT.

Эта ОС не использует код Android и не поддерживает Android-приложения, однако энтузиасты нашли способ обойти это ограничение.

С помощью эмулятора 处境 (EasyAbroad), разработанного специально для владельцев устройств HUAWEI, пользователи могут запускать популярные Android-приложения, включая Google, Gmail, YouTube, Google Maps, Chrome, Netflix, Telegram и X.

Эмулятор функционирует как магазин приложений, позволяя устанавливать программы, которые отсутствуют в AppGallery и не поддерживаются нативно в HarmonyOS NEXT.

Хотя приложения, запущенные через эмулятор, работают без проблем, в текущей версии EasyAbroad отсутствует поддержка уведомлений.

Тем не менее решение открывает новые возможности для пользователей HUAWEI, желающих получить доступ к привычным сервисам.