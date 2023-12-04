Операционная система Linux больше пригодна для игр, чем ОС Windows 11

Портал Computer Base провел сравнительный анализ игровой производительности операционных систем Windows и Linux с использованием инструмента Valve Proton. Результаты показали, что некоторые игры работают быстрее на Linux, чем на Windows.

Для тестирования был использован компьютер с материнской платой Asus ROG Strix B550-A Gaming, 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3600, видеокартой Radeon RX 6700 XT Nitro и процессором AMD Ryzen 7 5800X. Игры запускались в разрешении Full HD на мониторе с частотой обновления 144 Гц, без использования AMD FSR.

В качестве операционных систем были выбраны Microsoft Windows 11, Nobara Linux (основан на Fedora), Arch Linux и POP!_OS (основан на Ubuntu). Во всех Linux-дистрибутивах был установлен пакет Proton Experimental от 15 ноября 2023 года.

Средний FPS в игре Cyberpunk 2077 на Nobara составил 89,6, на Arch Linux — 88, на Windows 11 — 82,3, а на POP!_OS — 72,7. Тесты также были проведены в играх Forspoken, Starfield и The Talos Principle II, в которых Linux-дистрибутивы показали себя лучше, чем Windows. Единственной игрой, где Windows 11 показала свое превосходство, стала Rachet & Clank.